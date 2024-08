SV-Ladys sind nach der Pause sehr zielstrebig

Anzeige

Der Gast vom Wirt bestimmte zwar am Winzerkeller von Beginn an das Geschehen und verbuchte fünf Hochkaräter, geriet aber durch das Tor von Isabell Bock in Rückstand (24.). Im zweiten Durchgang erhöhte der SV den Druck. Laura Heiler per Handelfmeter (53.), Sabrina Bierwage (65.), Clara Viebranz (70.) und abermals Heiler mit sehenswertem Fernschuss (80.) münzten die Überlegenheit der SV-Ladys in Tore um.

„In der ersten Halbzeit fehlte uns die Klarheit im Aufbau- und Offensivspiel sowie im Torabschluss. Das wurde bestraft. Unser Powerplay und die Zielstrebigkeit ab Wiederanpfiff sorgten dann aber für ein entsprechendes Ergebnis und einen verdienten Auftaktsieg“., bilanzierte Trainer Sascha Baier nach dem Auftakt der Saison an der mittleren Mosel. stn

SV Diez-Freiendiez: Kolter, Dietrich (76. Buss), M. Schuster (71. Klein), Cleves, Kunz, Wuth, Mahlert (80. Klerner), A. Schuster (56. Bassin), Heiler, Kilian (46. Bierwage), Viebranz