Plus Rheinbreitbach SV-Ladys siegen nach 0:2-Rückstand noch mit 4:2 – Diez-Freidendiez schlägt Rheinbreitbach Von Stefan Nink Ihrer tabellarischen Favoritenrolle gerecht wurden die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez in der Rheinlandliga mit dem 4:2 (1:2)-Auswärtssieg beim abstiegsgefährdeten SV Rheinbreitbach. Lesezeit: 1 Minute

Der an Position vier geführte Gast verbuchte im Westerwald zunächst in Sachen Spielanteile und Kontrolle zwar klare Vorteile, nutzte aber seine Torchancen nicht und geriet mit 0:2 in Rückstand (9., 30.). Vor dem zweiten Gegentreffer hatte nicht nur Trainer Sascha Baier ein Foul an seiner Torfrau gesehen. Die erste Antwort ...