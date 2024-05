Plus Simmern SV Holzbach kappt fast die Niederlagenserie, verliert aber 2:3 gegen Bad Neuenahr Von Michael Bongard i Der SV Holzbach um Jana Haubrich (rechts) warf gegen den Tabellendritten SC Bad Neuenahr alles in die Waagschale und führte bis zur 71. Minute sogar mit 2:1. Die Gäste drehten aber noch die Partie. Für Schlusslicht Holzbach war es im letzten Regionalliga-Heimspiel für mindestens ein Jahr die 14. Niederlage am Stück. Foto: B&P Schmitt Die Fußballerinnen des SV Holzbach sind ganz nah dran gewesen, die monatelange Niederlagenserie zu kappen: Am vorletzten Spieltag der Regionalliga Südwest verlor das abgestiegene Schlusslicht allerdings doch vor 70 Zuschauern im Simmerner Hunsrückstadion gegen den Tabellendritten SC Bad Neuenahr mit 2:3 (1:1). Lesezeit: 2 Minuten

