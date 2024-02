SV Diez-Freiendiez: Sascha Baier tendiert zur Treue zu „seinen Frauen“

Die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez sind derzeit in der heißen Phase der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Feldrunde in der Rheinlandliga. „Darauf liegt unser Fokus“, sagt Trainer Sascha Baier, obwohl seine Kickerinnen am ersten Wochenende im März wieder bei der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft im Futsal aufschlagen und dort als frisch gebackener Meister des Regionalverbandes Südwest ihr Können zu zeigen gedenken. „Das ist für uns aber nur die Kür“, so Baier zum krönenden Abschluss der der mit Turniersiegen gepflasterten erfolgreichen Hallen-Saison.