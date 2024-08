Plus Andernach Steinbach feilt an der Startelf – Für Andernacherinnen folgt nach Tests der DFB-Pokal Von Stefan Kieffer i Chancenwucher betrieben die Bäckermädchen, links Antonia Hornbach und in der Mitte die einzige Torschützin Anna-Lena Leipelt, beim 1:1 im Testspiel gegen Regionalligist 1. FC Saarbrücken. Foto: Tobias Jenatschek Mit einem mageren 1:1 (1:0) mussten die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach im Testspiel gegen Regionalligist 1. FC Saarbrücken zufrieden sein. Zwar verwies SG-Teamchef Andre Steinbach auf die altbekannte Weisheit, dass Resultate in der Vorbereitung selten aussagekräftig sind, dennoch hätte er sich angesichts der Chancenfülle für sein Team einen Sieg gewünscht. Lesezeit: 1 Minute

„Mit der Leistung der Mädels war ich trotzdem zufrieden“, betonte Steinbach, „vor allem im ersten Durchgang haben wir richtig gut gespielt.“ Trotzdem gelang den Andernacherinnen nur ein einziger Treffer, den Anna-Lena Leipelt schon in der 8. Minute erzielte. Nach sieben Auswechslungen in der Halbzeit sank das Spielniveau deutlich ab, was ...