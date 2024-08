Plus Sohren Starke Premiere für die FSG Sohren: Neu gegründete Frauenmannschaft schlägt Niederburg 6:3 Von Michael Bongard i Jana Kirst (in Blau) und die neu gegründete FSG Sohren siegten gegen Niederburg 6:3. Foto: K.F.Schmitt B & P Schmitt/B&P Schmitt Starker Start für die neu gegründete Frauenmannschaft FSG Sohren/Büchenbeuren: Sohren schlug in seinem ersten Pflichtspiel überhaupt in der ersten Runde des Fußball-Rheinlandpokals den SV Niederburg mit 6:3 (3:2). Lesezeit: 1 Minute

Beide Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis (die einzigen neben den beiden des SV Holzbach) sind in der Kreisklasse ansässig, Sohren in der Staffel 4 (Ligastart am Samstag um 18 Uhr daheim gegen Schöndorf) und Niederburg in der Staffel 2 (Ligaauftakt am Sonntag um 17 Uhr daheim gegen Mendig). Das Kräftemessen im Pokal ...