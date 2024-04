Spannender Titelkampf: Ausrutscher verboten für die SG Kirn

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison bekommen es die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach mit dem SC Stambach zu tun. Das Hinspiel in der Landesliga gewannen sie mit 4:0, und im Pokal-Viertelfinale setzte sich die SG unlängst mit 3:1 durch.

Trotz der positiven Bilanz gilt es, die Partie am heutigen Samstag um 18 Uhr in Stambach nicht als Selbstläufer anzusehen, sondern konzentriert zu Werke zu gehen. „Das ist ein unangenehmer Gegner. Eine Mannschaft, die sehr körperbetont agiert und in der Defensive recht stabil steht. Zudem ist der Platz dort sehr klein“, verdeutlicht Markus Schaaf.

Der Trainer der SG Kirn will unbedingt vermeiden, dass der Tabellensechste für sein Team zum Stolperstein auf dem Weg zum Titelgewinn wird. Deshalb sollen die Kirnerinnen sich auch auf ihr Spiel konzentrieren und sich so den Gegner zurechtlegen. Da es an der Spitze des Klassements nach wie vor eng zugeht, darf sich der ambitionierte Tabellenführer keinen Ausrutscher erlauben. tip