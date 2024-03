Neues Selbstbewusstsein: FFC-Stürmerin Luna Helwing (am Ball, hier gegen Mainz 05) steht in dieser Regionalliga-Saison bisher bei null Toren, traf aber zuletzt im Testspiel gegen Freudenberg vierfach sowie im Rheinlandpokal einmal. Platzt am Sonntag auch in der Liga der Knoten? Foto: Andreas Hergenhahn