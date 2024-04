Plus Kirn

SG Kirn: Team will Matchbälle nutzen

Von Tina Paare

Die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach biegen auf die Zielgerade ein. Sind sie am Samstag um 17 Uhr beim SV Weiersbach erfolgreich, ist ihnen die Meisterschaft in der Landesliga kaum mehr zu nehmen. Bereits eine Woche später bei der SG Hochspeyer könnten sie die Korken knallen lassen. Und sollte die zweitplatzierte FSG Wasgau am Samstag nicht siegen, während die Kirnerinnen drei Punkte einheimsen, wäre der Titelgewinn sogar schon an diesem Wochenende perfekt.