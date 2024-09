Plus Obersülzen SG Kirn: Kuriose Gegentreffer führen zum 0:4 Von Tina Paare Einen gebrauchten Tag erwischte die SG Kirn/Kirn-Sulzbach in der Frauenfußball-Verbandsliga. Das Resultat war ein 0:4 (0:2) beim SV Obersülzen mit teils kuriosen Gegentreffern. Lesezeit: 1 Minute

„Das 0:1 direkt in der Anfangsphase fällt nach einer klaren Abseitsposition, was der Schiedsrichter nicht gesehen hat“, haderte SGK-Trainer Markus Schaaf, der mit dem Auftritt in Hälfte eins und der Moral seines Teams durchaus zufrieden war. Kurz vor der Pause fiel das 0:2 durch einen Distanzschuss – es war der ...