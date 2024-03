Plus Kirn SG Kirn: Finaleinzug ist das Ziel Von Tina Paare Der Fokus liegt für Markus Schaaf und seine Fußballerinnen ganz klar auf der Meisterschaft. Daran lässt der Trainer der SG Kirn/Kirn-Sulzbach keinen Zweifel. Doch auch im Westpfalz- und Nahepokal sind die Kirnerinnen noch im Rennen. Am Montag um 15 Uhr sind sie im Semifinale beim SV Kottweiler-Schwanden II gefordert. „Wenn man im Halbfinale steht, dann will man auch ins Finale“, sagt Schaaf. Lesezeit: 1 Minute

Vom Papier her ist sein Team als Tabellenführer der Landesliga favorisiert, der SV spielt eine Klasse tiefer, führt das Klassement aber ebenfalls an. Ein entscheidender Faktor könnte das Personal sein, das der Kontrahent im Pokalduell aufbietet. „Die B-Juniorinnen-Mannschaft von Kottweiler spielt in der Regionalliga, die erste Mannschaft in der Verbandsliga. ...