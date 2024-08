SG 99 Andernach freut sich über Rückkehrerin – Zugang schon im Test zu Hause gegen Mainz dabei

Anzeige

„Toni wird in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung für das Team sein. Sie ist flexibel einsetzbar und hat nichts von ihrer Wucht verloren“, freut sich Andernachs Trainerin Isabelle Hawel. Hornberg war vor ihrer Pause seit 2017 für die SG 99 aktiv und steuerte in 73 Spielen in der 2. Liga und im DFB-Pokal 23 Tore bei.

Unvergessen bleibt ihr Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt und Nationaltorhüterin Merle Frohms im März 2021. Ihre Laufbahn hatte Hornberg 2011 beim TuS Issel begonnen. Nach Stationen beim SC 07 Bad Neuenahr und im Ausland führte sie der Weg schließlich nach Andernach.

Die Spielberechtigung gilt ab sofort. So steht Hornberg bereits am Samstag (16 Uhr) im Testspiel zu Hause gegen den FSV Mainz 05 im Kader.