Schaaf will starken Gast weit vom Tor weghalten: SG Kirn empfängt SV Kottweiler-Schwanden

Von Tina Paare

Der Auftakt in die Verbandsligarunde ist den Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach geglückt, und mit dem 5:0-Derbysieg in Breitenthal setzte der Aufsteiger gleich eine Duftmarke. Am Samstag um 18 Uhr wollen die SG-Frauen vor heimischem Publikum überzeugen.