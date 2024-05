Plus Eschelbach

Schaaf gibt Ausstand mit brisantem Derby: 1. FFC Montabaur gastiert beim SC 13 Bad Neuenahr

i Mit ihm ging es in der Rückrunde steil nach oben: Kurt Schaaf führte den 1. FFC Montabaur zum Klassenverbleib. Foto: Andreas Hergenhahn

In ihrem letzten Regionalliga-Spiel in dieser Saison gastieren die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur am Sonntag in Mayen beim SC 13 Bad Neuenahr.