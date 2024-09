Plus Mayen

SC 13-Frauen enttäuschen gegen Montabaur – Viele Fehler bei 1:2-Niederlage

Von Lutz Klattenberg

i Der Gegner aus Montabaur (in Blau) war im Mayener Nettetalstadion meistens einen Schritt schneller als die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr, die zum Auftakt der Regionalligasaison mit 1:2 verloren. Foto: Jörg Niebergall

„Enttäuschend.“ So lautete das Fazit in der ersten Reaktion von Anne-Kathrine Kremer, Trainerin des SC 13 Bad Neuenahr. Zum Saisonauftakt in der Regionalliga Südwest unterlagen die Bad Neuenahrer Fußballerinnen dem Lokalrivalen 1. FFC Montabaur in Mayen mit 1:2 (0:1).