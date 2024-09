SC 13: Spielabbruch wegen Verletzung – Lotzien bricht sich Sprunggelenk

Die Partie der Fußball-Regionalliga zwischen den Frauen des SC 13 Bad Neuenahr und des FSV Mainz 05 im Mayener Nettetalstadion fand schon nach nicht einmal 15 Minuten ein jähes Ende und wurde abgebrochen. SC 13-Akteurin Stefanie Lotzien verletzte sich ohne Fremdeinwirkung schwer am Sprunggelenk.

Anzeige

Der sofort herbeigerufene Notarzt erreichte den Platz in Mayen in knapp zehn Minuten. Nach weiterer längerer Behandlungszeit überließen Schiedsrichterin Michelle Gottdang und die Mainzerinnen den Kurstädterinnen die Entscheidung, ob die Partie noch einmal aufgenommen werden soll. „Wir haben kurz überlegt, aber einige Spielerinnen waren schon sehr schockiert. Und dafür hatten auch alle natürlich Verständnis“, erklärte SC 13-Trainerin Anne-Kathrine Kremer. Die 30-jährige Lotzien, die bereits mehr als 100 Regionalligaspiele für Bad Neuenahr absolvierte, meldete sich eine Stunde nach Abbruch aus dem Krankenhaus: Diagnose Bruch des Sprunggelenks und eine Operation noch am selben Tag. Wann die Partie nachgeholt werden soll, steht noch nicht fest. lkl