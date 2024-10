Plus Bad Neuenahr SC 13 kann sich auf Abwehr verlassen – Bad Neuenahr spielt in Saarbrücken Von Lutz Klattenberg i Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage stehen die Bad Neuenahrer Fußballerinnen um Trainerin Anne-Kathrine Kremer (vorn rechts) im Mittelfeld der Regionalliga. In der Auswärtspartie beim 1. FC Saarbrücken wird sich zeigen, ob der SC 13 ans obere Tabellendrittel herankommen kann. Foto: Jörg Niebergall Für die Regionalliga- Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr geht es am Sonntag (14 Uhr) zum Verfolgerduell zum 1. FC Saarbrücken. Lesezeit: 1 Minute

Die Saarländerinnen haben fünf Punkte mehr auf dem Konto, allerdings auch ein Spiel mehr absolviert. Die Kurstädterinnen könnten sich also mit einem Auswärtserfolg in eine Position bringen, Saarbrücken zu übertrumpfen, während sich an der Tabellenspitze die SV Elversberg und der FSV Mainz 05 gegenseitig Punkte nehmen. „Noch ist das Ganze ...