SC 13 Bad Neuenahr ist klarer Favorit – Drittrundenspiel bei Bezirksligist

Die Regionalliga-Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr sind am Sonntag (17 Uhr) in der dritten Runde des Rheinlandpokals gefordert. Für die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer geht es zu den Bezirksliga-Vertreterinnen des SV Hundsangen. Auch wenn die Westerwälderinnen mit zehn Punkten aus vier Ligaspielen einen guten Saisonstart erwischt haben, sind die zwei Ligen höher angesiedelten Neuenahrerinnen natürlich klar favorisiert.

Anzeige

Auch die Reserve des SC 13 ist zeitgleich im Pokal gefordert, ganz in der Nähe. Für die Rheinlandligamannschaft von Trainer Mario van Elkan geht es zum Dierdorfer Stadtteilverein SG Wienau, die auf dem Kunstrasenplatz in Großmaischeid ihre Spiele austragen. Aktuell steht die SG auf Platz drei in der Bezirksliga, einen Platz hinter dem SV Hundsangen.