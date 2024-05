Plus Bad Neuenahr SC 13 Bad Neuenahr hat Rang drei nun sicher – Mühevoller Sieg beim Schlusslicht Von Lutz Klattenberg Nun ist der dritte Tabellenplatz für die Regionalliga-Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr endgültig sicher. Am vorletzten Spieltag hat sich die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer bei Schlusslicht SV Holzbach mit 3:2 (1:1) durchgesetzt. Lesezeit: 1 Minute

In der 25. Minute brachte Stürmerin Sonja Bartoschek die klar überlegenen Gäste per Heber mit 1:0 in Führung. Holzbach verteidigte leidenschaftlich, nach vorn ging es fast ausschließlich durch Befreiungsschläge. Ein solcher führte zehn Minuten nach dem 0:1 auch zum Ausgleich durch Laura Rode. Zur Pause wechselte Kremer dreimal. Holzbach nutzte eine ...