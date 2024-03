Plus Bad Neuenahr

SC 13 Bad Neuenahr gibt Meldung für 2. Liga ab – Heimspiel in Alzheim gegen den Vierten Elversberg

Von Lutz Klattenberg

Mit der 3:4-Niederlage beim 1. FC Saarbrücken ist der Start in die Rückrunde der Regionalliga Südwest für die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr etwas verunglückt. Im Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) in Alzheim gegen den SV Elversberg will die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer schnell wieder an die Erfolge der Hinrunde anknüpfen.