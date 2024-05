Plus Bad Neuenahr SC 13 Bad Neuenahr denkt schon ans Pokalhalbfinale – Aber erst kommt noch Riegelsberg Von Lutz Klattenberg Im vorletzten Saisonheimspiel in der Regionalliga Südwest erwarten die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr den 1. FC Riegelsberg. Am Sonntag (14 Uhr) sind die Saarländerinnen im Mayener Nettestadion zu Gast. Lesezeit: 1 Minute

„Wir wollen Rang drei festigen und uns gleichzeitig ein gutes Gefühl verschaffen fürs Rheinlandpokalhalbfinale“, meint SC-13-Trainerin Anne-Kathrine Kremer vorausblickend. Der Pokal steht bei den Bad Neuenahrerinnen in den verbleibenden Wochen klar im Fokus. Am Sonntag, 19. Mai, (16.30 Uhr) gastieren sie in der Pokalhalbfinale beim 1. FFC Montabaur, der dann ...