SC 13 Bad Neuenahr begnügt sich im Derby mit Remis – 1:1 gegen Andernach II

Von Lutz Klattenberg

Mayen/Bad Neuenahr. Nach zwölf Siegen und vier Niederlagen hat es für die Regionalliga-Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr am 17. Spieltag das erste Remis in dieser Saison gegeben. Im Derby gegen die abstiegsgefährdete SG 99 Andernach II stand es am Ende 1:1 (0:1)-Unentschieden.