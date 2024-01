Nach dem 1:0-Sieg im Rheinlandpokal-Finale gegen den TuS Issel, seinem bis dato letzten Spiel als Trainer des 1. FFC Montabaur, das zugleich die Krönung nach sechsjähriger Tätigkeit beim Frauen-Regionalligisten war, sagte Kurt Schaaf: „Mädels, mehr geht nicht!“ Knapp sieben Monate ist das jetzt her. Zeit, in der Schaaf Abstand gewann zum Fußball, sogar alle Unterlagen, die sich in all den Jahren bei ihm angesammelt hatten, verschenkt oder weggeschmissen hat. Doch jetzt vollzieht der langjährige Trainer den Rücktritt vom eigentlich perfekt getimten Rücktritt. Warum das?