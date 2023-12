Plus Bad Neuenahr Rheinlandpokal: SC 13 Bad Neuenahr ist in Runde drei mit zwei Teams vertreten – Gegner sind Regionalligisten In der Frauenfußball-Regionalliga Südwest ruht für den SC 13 Bad Neuenahr der Spielbetrieb bereits seit drei Wochen. Die Bad Neuenahrerinnen haben die Hinserie auf Platz zwei abgeschlossen, nur einen Zähler hinter dem 1. FSV Mainz 05. In der dritten Runde um den Rheinlandpokal ist die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer nun aber noch einmal gefordert. Von Lutz Klattenberg

Gegen Ligakonkurrent SV Holzbach geht es am Sonntag (14 Uhr) auf dem Kunstrasen in Alzheim um den Einzug ins Achtelfinale. der dritten Pokalrunde noch einmal gefordert. Die Mannschaft von Trainer Mario van Elkan erwartet auf dem Mittelplatz in Bad Neuenahr am Sonntag (17 Uhr) den Regionalligisten TuS Issel. Erst vier Wochen ist ...