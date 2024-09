Plus Mayen

Raths FFC erwischt Traumstart: Montabaur feiert dank Fischers Toren Sieg bei Bad Neuenahr

i Auf ihren Torriecher war in Bad Neuenahr Verlass: Beim ersten Saisonspiel traf Marie Fischer doppelt für den FFC. Foto: Andreas Hergenhahn

Aufatmen bei den Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur: Nach dem Fehlstart der Vorsaison, als nach der Hinrunde nur fünf mickrige Punkte zu Buche standen, ist diesmal schon am ersten Spieltag in der Frauen-Regionalliga alles nach Wunsch gelaufen. „Glücklich, aber verdient!“ So kommentierte Trainer Frank Rath den 2:1 (1:0)-Auswärtssieg seiner Mannschaft beim SC 13 Bad Neuenahr.