Plus Andernach

Neues Trainer-Trio für die Bäckermädchen – Hawel, Steinbach und Willinek folgen auf Stein

Von Stefan Kieffer

i Der im Sommer ausscheidende Geschäftsführer Patrick Schmitz (links) und sein designierter Nachfolger Florian Stein (rechts) flankieren das neue Trainerteam der SG 99 Andernach: Isabelle Hawel und André Steinbach führen ab der Saison 2024/25 die Mannschaft der Bäckermädchen in der 2. Liga, hinzu kommt Verena Willinek (zurzeit in Norwegen). Foto: Tobias Jenatschek

Mit fünf Siegen in Folge sind die Fußballerinnen der SG 99 Andernach erfolgreich wie nie zuvor ins Jahr 2024 gestartet. Die Serie, die das Zweitligateam aus der Provinz bis auf den zweiten Tabellenplatz gespült hat, steht am Ostersonntag in der Tönnies Arena zu Rheda-Wiedenbrück beim Auswärtsspiel gegen den FSV Gütersloh (Anstoß: 14 Uhr) auf dem Prüfstand und soll nach dem Willen von SG-Trainer Florian Stein eine Fortsetzung finden.