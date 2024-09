Plus Bad Neuenahr

Neuenahrs Trainerin Kremer erstmals in dieser Saison zufrieden – SC 13 gewinnt knapp, aber verdient

Von Lutz Klattenberg

Mit dem zweiten Sieg am vierten Spieltag in der Frauenfußball-Regionalliga ist der SC 13 Bad Neuenahr auf nunmehr sieben Zähler gekommen. Der 1:0 (1:0) -Erfolg über den SC Siegelbach im Mayener Nettestadion mutet knapp an, war aber letztlich vom Spielverlauf her doch deutlich.