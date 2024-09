Plus Kirn

Nach hoher Niederlage: SG Kirn soll Lehren ziehen

Drei Siege aus drei Spielen und ein Torverhältnis von 12:1 – der Gegner, bei dem die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach am Sonntag um 15 Uhr zu Gast sind, spielt eine gute Rolle in der Verbandsliga. Beim FSV Mainz 05 II trat der SV Obersülzen in der Vorwoche allerdings nicht an. Die Gründe kennt Markus Schaaf nicht, weiß aber um die Qualitäten des SVO. „Das ist ein sehr, sehr homogenes Team, das in allen Mannschaftsteilen sehr ausgeglichen ist. Das wird keine einfache Aufgabe“, sagt der SGK-Trainer.