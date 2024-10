Mit voller Kapelle ins 50:50-Spiel: FFC Montabaur setzt gegen Siegelbach wieder auf Heimvorteil

Gegen Mainz 05 spielte der 1. FFC Montabaur (vorne Luna Helwing) noch auf dem Rasenplatz in Eschelbach. Für das Heimspiel gegen den SC Siegelbach ziehen die Kreisstädterinnen am Sonntag auf den Kunstrasen an der Waldschule in Horressen um. Foto: Andreas Hergenhahn