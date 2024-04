Plus Andernach Mit Kräften am Limit: Frauen des SV Diez-Freiendiez verlieren 0:2 in Andernach Von Stefan Nink Nach vier Siegen hintereinander kassierten die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez bei der SG Andernach III eine 0:2 (0:0)-Niederlage. Lesezeit: 1 Minute

„Wir haben gut begonnen. Nach 10 Minuten kam ein Bruch in unserem Spiel“, bilanzierte SV-Trainer Björn Dietrich. Die anfängliche Überlegenheit nutzten die SV-Ladys nicht und verzettelten sich zu oft im gegnerischen Strafraum. Mutig aufspielende „Bäckermädchen“ waren in der Folge zu beobachten. Nach einer Ecke ging Andernach in Führung (77.). Ein ...