Plus Holzbach

Letztes Regionalligamatch für Holzbach: Hinspiel gegen Riegelsberg wird Tannhäuser nie mehr vergessen

i Die Regionalliga-Zeit für den SV Holzbach läuft am Sonntag mit dem Gastspiel beim 1. FC Riegelsberg ab. Danach geht es von der 3. Liga wieder runter in die viertklassige Rheinlandliga für den SVH um Trainer Michael Tannhäuser und Franziska Heich. Foto: B&P Schmitt

Für die Fußballerinnen des SV Holzbach steht das letzte Spiel in der Regionalliga Südwest für mindestens ein Jahr an: Am Sonntag (14 Uhr) gastiert das abgestiegene Schlusslicht am letzten Spieltag beim Tabellenfünften 1. FC Riegelsberg.