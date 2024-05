Plus Simmern Letztes Heimspiel für den SV Holzbach in der Regionalliga – Luisa Rössel verpflichtet Von Michael Bongard i Luisa Rössel Foto: SG Andernach Vorletzter Spieltag in der Frauenfußball-Regionalliga Südwest, letztes Heimspiel für den SV Holzbach: Im Simmerner Hunsrückstadion empfängt das abgestiegene Schlusslicht am Sonntag um 14 Uhr den Tabellendritten SC Bad Neuenahr. Lesezeit: 1 Minute

Die Gäste haben sich am vergangenen Wochenenden durch einen 5:1-Erfolg bei Ligakonkurrent Montabaur für das Finale im Rheinlandpokal qualifiziert. Am 15. Juni geht es in Bitburg im Endspiel gegen einen weiteren Regionalliga-Kollegen, den TuS Issel, der sich beim Rheinlandligisten FV Rübenach mit 8:0 durchsetzte. Holzbach hat mittlerweile 13 Spiele am Stück ...