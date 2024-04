Plus Horrressen Leidenschaftlicher FFC entzaubert Topfavorit: Montabaur feiert 2:0 gegen Saabrücken bei großartiger Stimmung Von Helmut Rosbach & Moritz Hannappel i Eine Szene mit Folgen: Saarbrückens Torfrau Johanna Wende konnte Montabaurs Marie Fischer nur durch ein Foul bremsen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Estelle Marzi sicher zur wichtigen 1:0-Führung für den FFC, der am Ende mit 2:0 die Oberhand behielt. Foto: Andreas Hergenhahn „Nach drei Siegen aus den drei Spielen in der Liga sitzen wir noch im Zug“, hatte Kurt Schaaf, der Trainer des 1. FFC Montabaur noch vor dem Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken verkündet. Um die bildhafte Sprache des erfahrenen Übungsleiter fortzuschreiben: Nein, die Fußballerinnen aus der Schusterstadt sitzen nicht nur im Zug, sie kämpfen sich weiter Abteil für Abteil nach vorne. Lesezeit: 3 Minuten

Auch das vierte Regionalligaspiel im neuen Jahr konnte die Schaaf-Elf siegreich gestalten. Der FFC gewann gegen Saarbrücken, einen der Topfavoriten im Titelrennen, mit 2:0 (1:0) und zog damit nach Punkten mit dem siebtplatzierten 1. FC Riegelsberg gleich. Immer wieder Marie Fischer Von Minute eins an war an der Waldschule in Horressen nicht ...