Plus Bad Neuenahr Kremer: „Wir haben noch einiges vor“ – Trainerin bleibt auch mit A-Lizenz beim SC 13 Bad Neuenahr Von Lutz Klattenberg Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr hatten sich den Start in die Rückrunde der Regionalliga Südwest sicherlich anders erhofft. Nach drei Niederlagen in den Spitzenspielen gegen Saarbrücken (3:4) und Mainz (0:2) und auch gegen Schlusslicht TuS Wörrstadt (0:1) ist Platz eins bei zehn Punkten Rückstand außer Reichweite. Auf den Zweiten Saarbrücken fehlt aber weiter nur ein Zähler. Lesezeit: 1 Minute

Am Sonntag (14 Uhr) geht es für die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer zum SV Ober Olm. Auch in der Hinrunde unterlagen die Neuenahrerinnen Spitzenreiter Mainz 05, setzten danach aber dann zu einer Siegesserie von sieben Spielen an bis zum Ende der Hinrunde. „Natürlich haben wir Platz zwei im Blick, aber ...