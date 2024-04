Plus Wörrstadt

Kopfproblem bei Holzbach: SV verliert das Kellerduell in Wörrstadt klar mit 0:6

Von Mirko Bernd

Die Hoffnung, das ist auch bei den Regionalliga-Fußballerinnen des SV Holzbach so, stirbt bekanntlich zuletzt: Allerdings ist es nicht einfach, noch an diese alte Weisheit zu glauben, wenn man ein Kellerduell klar mit 0:6 (0:1) verliert. So wie Holzbach beim TuS Wörrstadt.