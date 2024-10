Simmern

In Rengsdorf: Generalprobe für SV Holzbach vor Hit gegen FC Urbar

Die Generalprobe vor dem Spitzenspiel am kommenden Sonntag (3. November) gegen den Tabellendritten FC Urbar steigt für den SV Holzbach in Rengsdorf: Der Tabellenführer der Rheinlandliga der Frauen gastiert am Sonntag um 17 Uhr beim Vorletzten SV Rengsdorf. Die Holzbacherinnen haben am vergangenen Wochenende mit zwei Siegen gegen Issel II (7:0) und Bad Neuenahr II (8:0) die Tabellenführung von Urbar (1:2 beim Zweiten VfL Trier) übernommen.