Holzbacherinnen verlieren Testspiel gegen Bayer 04 Leverkusen II nur knapp mit 1:2

In einem Testspiel haben sich die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Holzbach (in Rot-Schwarz) gegen die Reserve des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen auf dem Simmerner Kunstrasen ein achtbares Resultat erkämpft: Die Partie zwischen dem Zehnten der Südwest-Staffel und dem Zweiten der Regionalliga West endete 2:1 (0:0) für die Gäste.

Laura Rode (hier im Hintergrund beim Zweikampf zwischen Stella Adam und Leverkusens Spielführerin Chiara Kaiser) traf zum Holzbacher 1:0 im Test gegen die Bayer-Reserve. Foto: K.F.Schmitt B & P Schmitt/B&P Schmitt

Die waren mit einem dünnen Aufgebot da, was einen guten Grund hatte, wie Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser wusste: „Sie haben Junioren-Nationalspielerinnen am Wochenende abstellen müssen.“ Schmunzelnd fügte er an: „Das hatten wir jetzt nicht.“ Sein Team machte aber ein gutes Spiel, war mutig, lief viel, presste hoch und kompensierte so die spielerische Überlegenheit der Leverkusenerinnen.

Laura Rode brachte Holzbach nach gut einer Stunde sogar in Führung, Bayer 04 traf aber in der 75. und 80. Minute doch noch zum Sieg durch Era Methoxha und Joana Merten. Holzbach testet vor dem Start am 10. März in Siegelbach noch einmal am Samstag (18 Uhr) in Simmern gegen den SV Bretzenheim (Verbandsliga Südwest).