Tiefenbach

Holzbach ist auch im dritten Spiel der Favorit – Aufsteiger Weitefeld zu Gast

Von Mirko Bernd

Auch in das dritte Saisonspiel gehen die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach als Favorit. Dieses Mal bekommt es der Regionalliga-Absteiger am Sonntag um 14 Uhr in Tiefenbach mit Aufsteiger TuS Weitefeld-Langenbach zu tun.