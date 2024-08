Plus Tiefenbach Holzbach hat nach 3:1 zum Start gegen Neuling Vulkania noch Luft nach oben Von Mirko Bernd i Aufsteiger Vulkania mit Lisa Bauer (Nummer 15) stellte sich den Holzbacherinnen mit Helen Röhrig (rechts) öfter in den Weg, wie ihnen lieb sein konnte. Der SVH gewann aber letztlich 3:1 in Tiefenbach. Foto: B&P Schmitt Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach haben ihr Auftaktspiel nach dem Abstieg aus der Regionalliga in Tiefenbach mit 3:1 (2:0) gegen Aufsteiger SG Vulkania Waldkönigen gewonnen. Dabei war aber noch längst nicht alles Gold, was glänzte. Lesezeit: 1 Minute

Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser sagte nach dem 3:1 gegen die Eifel-Kombination aus den Vereinen SG Kylltal und der SG Waldkönigen/Dreis-Brück/ Bongard: „Es war nicht so gut von uns, aber andererseits lässt es auch noch Luft nach oben. Aber jetzt wissen wir, dass es in der Rheinlandliga nicht ganz so einfach ...