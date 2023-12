Plus Holzbach Holzbach bei Bad Neuenahr: Überwintern im Rheinlandpokal wird schwer Überwintern im Rheinlandpokal? Für die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Holzbach dürfte das sehr schwer werden, denn die Hunsrückerinnen sind am Sonntag um 14 Uhr in der dritten Runde beim Liga-Rivalen SC 13 Bad Neuenahr zu Gast.

Und der ist nicht nur Liga-Rivale, sondern spielt um den Aufstieg mit und ist Tabellenzweiter mit nur einem Punkt hinter dem FSV Mainz 05. Holzbach überwintert in der Liga auf dem ersten Abstiegsplatz zehn. Gespielt wird auf dem Kunstrasen in Alzheim bei Mayen. Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser weiß natürlich, was seine ...