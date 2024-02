„Test the West“ heißt es für die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Holzbach am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasen am Simmerner Schulzentrum: Sie empfangen den West-Regionalligisten Bayer 04 Leverkusen II, die Reserve des Erstligisten ist dort Tabellenzweiter hinter dem VfL Bochum. Es wird also ein echter Prüfstein für den Zehnten der Südwest-Staffel.