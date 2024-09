Plus Eschelbach Gegen Mainz muss beim 1. FFC Montabaur alles passen: Heimspiel in Eschelbach Von Marco Rosbach i Nur als starke Einheit haben die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur eine Chance, gegen Top-Favorit FSV Mainz 05 zu bestehen. Foto: Marco Rosbach Die Tabelle lässt auf den ersten Blick nicht erahnen, welch schwere Aufgabe vor den Regionalliga-Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur liegt, wenn sie am Sonntag als Vierte das eine Position schlechter platzierte Team des FSV Mainz 05 empfangen (14.30 Uhr, in Eschelbach). Lesezeit: 1 Minute

Was täuscht: Während die meisten Mannschaften in dieser Klasse wie Montabaur schon vier Partien absolviert haben, standen die 05erinnen erst zweimal bei Punktspielen auf dem Platz. Die Bilanz entspricht dabei dem, was alle Experten schon vor Beginn der Runde erwartet haben. Nach dem eher bescheiden ausgefallenen 2:0-Auftaktsieg in Riegelsberg und ...