Plus Diez

Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez verlieren gegen Bitburg und gewinnen Leni Bilkizi

i Diez-Freiendiez-Bitburg_Sabrina Bierwage Foto: ANDREAS HERGENHAHN/Andreas Hergenhahn

Eine vermeidbare 0:2-Heimniederlage gegen den amtierenden Meister FC Bitburg kassierten die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez (auf dem Foto am Ball: Sabrina Bierwage) zum Saisonauftakt in der Rheinlandliga. Die Eifelerinnen dominierten zwar den ersten Abschnitt, aber der SV verteidigte stark und ließ keine klaren Chancen zu. Auf der Gegenseite setzte Laura Heiler nach Foul an Clara Viebranz den fälligen Strafstoß am Kasten vorbei. Bitburg machte es besser und traf per Freistoß (20.) und im Anschluss an eine Ecke (48.). Im zweiten Durchgang wurde Diez zwar offensiver, doch Clara Viebranz, Michele Schmidt und Charlotte Wuth ließen Hochkaräter ungenutzt. „wir hätten wohl noch eine Stunde weiter spielen können, ohne dass uns ein Treffer gelungen wäre“, so SV-Trainer Sascha Baier. in den kommenden Wochen aufbauen lässt. Als Ersatz für Soey Nöller und Nella Bergmann hat der SV kurzfristig mit der in Nentershausen wohnenden Leni Bilkizi eine zuletzt bei Eintracht Frankfurt spielende Hessenauswahlspielerin an den Wirt gelotst. stn