Plus Andernach Für SG 99 gilt: Nicht auf die leichte Schulter nehmen – Andernach fährt nach Sachsen Von Stefan Kieffer Die Ansagen ähneln sich beim Spitzenreiter der 2. Bundesliga: „Ich kann mir selbst kaum noch zuhören“, meint Florian Stein, der Trainer der Fußballerinnen der SG 99 Andernach, vor dem Auswärtsspiel beim SV 67 Weinberg, „auch diesmal wollen wir unsere Serien fortsetzen und die Tabellenführung verteidigen.“ Lesezeit: 2 Minuten

Das Rückspiel der SG 99 gegen den Aufsteiger, der aktuell den ersten Abstiegsplatz belegt, findet am Sonntag (14 Uhr) auf dem Rasenplatz in Sachsen bei Ansbach statt, rund zehn Kilometer vom Stadtteil Weinberg entfernt. Nach acht Siegen hintereinander geht Andernach natürlich als klarer Favorit in die erste von drei aufeinanderfolgenden Duellen mit ...