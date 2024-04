Plus Eschelbach

Für den FFC Montabaur ist in Mainz weniger mehr: Schaaf-Elf gastiert beim designierten Meister

i Marie Hof (blaues Trikot) überzeugte im Hinspiel gegen den FSV Mainz 05 auf der linken Seite der Viererabwehrkette des FFC. Damals unterlag Montabaur dem Spitzenteam nur 1:3. Foto: Andreas Hergenhahn

Wenn sich der Tross des 1. FFC Montabaur am Sonntag in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt aufmacht, um ab 14 Uhr in der Frauen-Regionalliga Südwest beim 1. FSV Mainz 05 anzutreten, dann „wollen wir das Spiel auf keinen Fall abschenken“, betont Trainer Kurt Schaaf, man werde das Ganze aber „mit einem gewissen Weitblick“ angehen.