Plus Simmern FFC-Orkan nimmt weiter Fahrt auf: Montabaurs Frauen blicken nach Sieg gegen Holzbach in Richtung Mittelfeld Von Moritz Hannappel i Knapper Auswärtssieg: Der 1. FFC Montabaur (links Marie Hof) setzte sich mit 2:1 beim SV Holzbach (rechts Judith Bast, die in der Jugend und zwischen 2013 und 2015 für den FFC spielte) durch. Foto: B&P Schmitt „All die Teams im unteren Mittelfeld, die sich in ruhigem Fahrwasser wähnen, müssen sich darauf einstellen, dass dahinter nun ein Orkan entstanden ist, der auf sie zurollt. Und dieser Orkan heißt 1. FFC Montabaur“, stellt Kurt Schaaf, Trainer der Regionalliga-Fußballerinnen aus Montabaur, nach dem wichtigen 2:1 (0:0)-Sieg beim SV Holzbach klar. Lesezeit: 2 Minuten

Auch kurze Zeit nach dem Spiel merkt man dem 72-Jährigen noch an, dass das Abstiegsduell des Drittletzten beim Vorletzten einiges an Nerven gekostet hat. Ein Nervenspiel, das auf dem Simmener Kunstrasenplatz bereits in der Anfangsphase hätte entschieden sein können. Denn die Westerwälderinnen verbuchten gleich zu Beginn einige vielversprechende Tormöglichkeiten. Nach ...