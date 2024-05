Plus Eschelbach

FFC will in den Zielbahnhof einfahren: Mit einem Sieg gegen Ober Olm würde das Signal auf Grün stehen

i Bereit für den letzten Schritt: Svenja Becker (vorn in Blau) und der 1. FFC Montabaur peilen einen Heimsieg gegen Ober Olm an. Foto: Andreas Hergenhahn

Fast genau einen Monat ist es her, da bemühte Kurt Schaaf, der Trainer des 1. FFC Montabaur, das Bild eines Zuges, um die Situation in der Fußball-Regionalliga Südwest der Frauen anschaulich zu machen. „Wir sitzen noch im Zug und stehen nicht am Bahnsteig und schauen hinterher“, sagte der Trainer damals nach drei Siegen aus den ersten drei Ligaspielen nach seiner Rückkehr. Auch zwei Tage vor dem „Endspiel“ gegen den SV Ober Olm (So., 14.30 Uhr, in Eschelbach) kommt der erfahrene Niederahrer nochmals auf dieses Bild zu sprechen.