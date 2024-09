Plus Eschelbach

FFC veredelt Auftaktsieg und springt auf Rang zwei: Montabaurs Frauen drehen Heimspiel gegen Andernach II

i Marie Narewski (rechts), die in dieser Szene den Ball gegen die heraneilende Leni Hepfer verteidigen muss, markierte nach knapp einer halben Stunde des Ausgleich für den 1. FFC Montabaur. Foto: Marco Rosbach

Schon nach zwei Spielen haben die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur in der Regionalliga Südwest mehr Punkte auf dem Konto als in der Vorsaison nach der gesamten Hinrunde. Dem jüngsten 2:1-Auftaktsieg beim SC 13 Bad Neuenahr ließ die Mannschaft des Trainerduos Frank Rath und Timo Kluger am Sonntag bei ihrer Heimpremiere in Eschelbach ein 2:1 (1:1) gegen die SG 99 Bad Neuenahr II folgen.