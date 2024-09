Plus Worms

FFC siegt auch nach schwächerer Leistung deutlich: Marie Fischer und Larissa Talarek treffen beim 5:2 in Worms

i Nicht zu halten: Larissa Talarek machte über den linken Flügel Alarm und steuerte zwei Treffer zum 5:2 in Worms bei. Foto: Marco Rosbach

Für den 1. FFC Montabaur war es in den vergangenen Jahren in erster Linie darum gegangen, möglichst schnell das Klassenziel in der Fußball-Regionalliga Südwest der Frauen zu erreichen, was in der abgelaufenen Saison selbst nach einer völlig verpatzten Hinrunde geglückt ist. Jetzt stellt sich die Situation komplett anders dar.