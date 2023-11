Von drei Spielen gegen den TuS Issel in der Vorsaison hatte der 1. FFC Montabaur nach einem Remis zwei gewonnen, darunter das Rheinlandpokal-Finale in Höhr-Grenzhausen. Doch daran konnte die auf etlichen Positionen veränderte Mannschaft der Westerwälderinnen am Sonntag nicht im Ansatz anknüpfen. In der Fußball-Regionalliga Südwest gab's ein ernüchterndes 1:5 (1:5).